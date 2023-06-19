Бойцы ВСУ бежали из Новодонецкого, бросив технику и раненых

Бой продолжался чуть больше трех часов

На окраине Васильевки горит армейский грузовик. В кузове и вокруг машины ликвидированные диверсанты. Причем все были переодеты в форму российских военных. А на борта "Урала" даже нанесли латинскую Z. Группа планировала проехать в тыл нашим подразделениям под видом эвакуации раненых. Но боевиков раскусили. Наперерез бросился мобильный отряд. И сжег грузовик выстрелом из ПТУРа.

А это - окраины Новодонецкого. Боевики заняли поселок. Окопались. Но к дерзкой и внезапной вылазке морских пехотинцев были явно не готовы. Морпехи расстреляли из гранатометов огневые точки ВСУ. Еще через минуты - атака в лоб.

Этот штурм ВСУ запомнят надолго. Всего 23 российских морпеха выбили из Новодонецкого больше сотни украинских солдат. Уничтожили натовскую бронетехнику. В том числе французский колесный танк АМХ-10. В этих танках, по словам бойцов, ничего особенного. Надо просто заманивать их в засады. И атаковать в самые уязвимые места. Тогда даже гранатомет старого образца для иностранной техники - страшное оружие.

Бой за Новодонецкое продолжался чуть больше трех часов. В итоге, бросив поврежденную технику и своих убитых и раненых, националисты из поселка бежали.

Пресечены все попытки ВСУ вернуть и соседнюю деревню Пятихатка. Этот населенный пункт артиллеристы превратили на настоящий огненный котел для боевиков. Помогла армейская смекалка. Сначала российские бойцы демонстративно вышли из деревни. Полдня украинские СМИ сообщали об удачной контратаке. Наши выждали, когда противник стянул к Пятихатке едва ли не все резервы 128-й отдельной бригады. И накрыли ее ураганным огнем.

Сначала - залпы по окраинам, чтобы отрезать пути отхода. Затем по основным силам. Точнее, координатам, где противник рассредоточил танки и тяжелую артиллерию. Результат этой без преувеличения блестящей операции - из 120 солдат ВСУ выжили только трое.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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