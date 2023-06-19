Госсекретарь США завершает свой двухдневный визит в Поднебесную

Этот китайский визит напрочь стёр самодовольные улыбки провозгласивших себя хозяевами мира американцев. Никто радостно не бежит на встречу с распростертыми объятиями. Приветствия - сугубо деловые. Ведь США не торопятся отменять введенные против Китая санкции и продолжают провокации вокруг Тайваня. В Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена еще раз настойчиво попросили не лезть во внутренние дела КНР и прекратить практику незаконных односторонних рестрикций.

Госсекретарь уже успел пообщаться с главой МИДа и руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая. Видимо, никаких дипломатических прорывов мистеру Блинкену совершить не удалось. Поэтому итог этих встреч, выложенный на сайте внешнеполитического ведомства США, выглядит как весьма общий набор фраз: "Стороны договорились совместно реализовать важный консенсус, достигнутый на встрече глав двух государств на Бали, эффективно управлять разногласиями и контролировать их, а также содействовать диалогу, обменам и сотрудничеству. Стороны договорились поддерживать обмены на высоком уровне. Продолжить консультации по руководящим принципам китайско-американских отношений".

На второй, заключительный день китайской командировки Блинкена до последнего сохранялась главная интрига - а примет ли его Си Цзиньпин? И это главный маркер успеха вояжа. Встреча не была внесена в официальный график визита. И подтверждало ее только информагентство Reuters. Причем это даже не американское СМИ. Штаб-квартира - в Лондоне.

Прямо в разгар поездки госсекретарю подгадили свои же. Группа конгрессменов-республиканцев призвала Блинкена после Пекина отправиться на Тайвань, чтобы еще раз демонстративно подчеркнуть: американцам не нужно разрешение китайцев на посещение острова, который КНР считает своим. Примечательно, что Украина не фигурирует ни в официальных отчетах китайских встреч Блинкена, ни среди заявленных тем визита. Хотя Киев продолжает считать, что весь мир должен вертеться вокруг него и спонсировать оружием и деньгами.

"Не забывайте, что мы находимся зоне дефицита государственного бюджета. 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центробанка России сейчас заморожены. Плюс 100-150 миллиардов долларов денежной номенклатуры находится под арестом. Арестованные деньги России будут использованы для восстановления экономики Украины", - сказал Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам.

Ранее европейский Центробанк предостерег Брюссель от попыток изымать украденные у России средства в пользу Украины, поскольку это может подорвать доверие к евро. Но представители киевского режима настаивают: грабь награбленное! Зеленский пытается доказать, что потраченные на Украину деньги не улетают в черную дыру. Но каждая новая озвученная им фантазия подтверждает - насмешить людей у него получается лучше, чем управлять государством.

"Кто бы в России ни говорил, что наши системы ПВО "Патриот" уничтожены, они все еще здесь, они работают, все они сбивают российские ракеты. Максимально эффективно. Ни один "Патриот" не уничтожен!", - восклицает Зеленскийю

Даже в США признали поражение своей установки Patriot, размещенной в Киеве. А вот Зеленский продолжает выкручиваться. По факту же, все, в чем преуспел его режим, это террористические атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Немецкая газета Bild вышла с крамольной по нынешним временам статьей. Со ссылкой на тайный доклад Бундесвера журналисты сообщили, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" подорвали украинцы. Ведь Россия была больше всех заинтересована в его нормальном функционировании. Глядишь, так доберутся и до действительно виновных в уничтожении Каховской ГЭС и "Северных потоков".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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