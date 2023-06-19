Владикавказ оказался подтоплен после сильных ливней

Размыты дороги и мосты

По улицам Владикавказа текут бурлящие потоки и даже водопады. Растерянные люди на немногих сухих "островках" пытаются шутить: "Знаете, что нужно делать? Лег в грязевые ванны и кайфанул".

Из-за сильных ливней с градом, которые не прекращаются уже несколько дней, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Потоки воды сносят людей, почти плывут машины.

"Произошло отключение электроэнергии на пяти улицах Владикавказа и в селении. Также подтопленными оказались шесть домовладений и подвал одного многоквартирного дома", - сообщил Максим Исаев, заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Северная Осетия-Алания.

Больше всего от удара стихии пострадал поселок Южный - совсем рядом сошел сель, затопило буквально половину населенного пункта, жители рассказывают о разрушениях.

Дороги размыты, потоком на них вынесло бревна, ветки, камни и грязь. Передвигаться самостоятельно опасно, поэтому спасатели буквально на руках выносят женщин и детей. Под напором воды и ветра с трудом двигаются даже крепкие мужчины.

Этой ночью сотни коммунальщиков и спецтехника работали на улицах, к уборке подключились предприниматели и неравнодушные жители. Убирали мусор, восстанавливали энергоснабжение и, насколько возможно, ликвидировали подтопления. С этим было особенно тяжело, потому что с утра зарядила новая серия осадков. Во многих частных домах вода по-прежнему стоит на первых этажах, а дворы превратились в грязные бассейны.

В соседней Ингушетии в Карабулаке из-за подъема уровня воды в реке Сунжа снесло временный объездной мост. Движение в обе стороны перекрыто, в республике объявлено штормовое предупреждение.

Погода продолжает держать в напряжении и жителей Ставрополья и Краснодарского края. Накануне на регионы обрушились ливни с градом, коммунальщики продолжают ликвидировать последствия. Но пока десятки домовладений остаются в зоне подтопления.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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