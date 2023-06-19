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Собянин рассказал о программе создания мест приложения труда в городских районах

10:20
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Главная цель - привлечь инвестиции в коммерческую недвижимость

О специальной программе, которая направлена на создание рабочих мест за пределами центра, рассказал сегодня в своем блоге мэр Сергей Собянин.

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Главная цель - привлечь инвестиции в коммерческую недвижимость. При этом для застройщиков предусмотрены льготы. Начиная с 2020 года, правительство Москвы уже заключило десятки соглашений.

Возведут более 90 объектов, в которых будет почти 70 тысяч рабочих мест - в офисах, бизнес-центрах, магазинах, а также современных производствах и логистических комплексах.

Так, в Южном Бутове строится промышленный парк, в Бутырском районе уже в следующем году откроют новый деловой центр. Самые крупные проекты - во Внуковском и Раменках . Тм возведут более 100 тысяч квадратных метров.

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