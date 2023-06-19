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На Мамаев курган доставят Вечный огонь из разных городов-героев

14:54
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Участники акции собрались сегодня в Парке Победы на Поклонной горе

Вечный огонь из разных городов-героев доставят на Мамаев курган к монументу "Родина-мать зовет!".

Участники акции собрались сегодня в Парке Победы на Поклонной горе, чтобы взять с собой из Москвы частицу пламени. Они также возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, передает "ТВ Центр".

Подобное мероприятие прошло и в Керчи. Там передали в Волгоград еще горсть земли и книги о подвигах советских солдат.

В рамках акции "Путь победы" в ночь с 21 на 22 июня из разных частичек пламени на Мамаевом кургане зажгут масштабную огненную картину - в честь тех, кто отстоял мир и победил фашизм.

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Волонтеры победы на Поклонной горе
Волонтеры победы на Поклонной горе
Вечный огонь
Вечный огонь
Вечный огонь на Поклонной горе
Вечный огонь на Поклонной горе
Волонтеры победы на Поклонной горе
Волонтеры победы на Поклонной горе
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