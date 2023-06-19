На Мамаев курган доставят Вечный огонь из разных городов-героев

Участники акции собрались сегодня в Парке Победы на Поклонной горе

Вечный огонь из разных городов-героев доставят на Мамаев курган к монументу "Родина-мать зовет!".

Участники акции собрались сегодня в Парке Победы на Поклонной горе, чтобы взять с собой из Москвы частицу пламени. Они также возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, передает "ТВ Центр".

Подобное мероприятие прошло и в Керчи. Там передали в Волгоград еще горсть земли и книги о подвигах советских солдат.

В рамках акции "Путь победы" в ночь с 21 на 22 июня из разных частичек пламени на Мамаевом кургане зажгут масштабную огненную картину - в честь тех, кто отстоял мир и победил фашизм.

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