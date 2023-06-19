В приморскую тайгу отселили двух амурских тигриц

Ранее их пришлось отловить - из-за голода хищницы вышли к человеческим поселениям

Амурскую тигрицу везут как важного пассажира: быстро, но очень аккуратно. По Приморью хищница передвигается в индивидуальном транспортировочном боксе. В нем на подстилке из сена довольно комфортно переносить лесное бездорожье. Конечная точка маршрута - Пограничный район. Это новое место жительства тигрицы. Животное немного утомилось от путешествия. Но как только затвор клетки наконец-то открылся - уверенный прыжок на свободу.

Этой хищнице пришлось сменить прописку из-за неудовлетворительного поведения. В родном Хабаровском крае весной она охотилась на домашних собак. Дикую кошку отловили и отвезли на реабилитацию в Приморье.

Во время реабилитации хищница жила в вольере. По соседству с ней была еще одна тигрица. Дикие кошки настолько подружились, что одна из них прогрызла сетку вольера, пролезла через нее и стала жить со своей соседкой.

Такого развития событий специалисты и предположить не могли. В дикой природе тигрицы конкурируют между собой. А здесь - преданная женская дружба.

"В один из сеансов видеонаблюдения мы увидели, что они лежат рядышком, практически в обнимку, мы были удивлены", - рассказал Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных "Центр "Тигр".

Затем "подруги" решили еще расширить жилплощадь и опять прогрызли сетку - уже в другой вольер. Обеспечив себе большую трехкомнатную квартиру.

Вторая хищница тоже приехала на реабилитацию из Хабаровского края. Она была истощенная, с травмированной лапой. Видимо, угодила в браконьерский капкан. Чтобы вернуться в дикую природу, двум тигрицам нужно было доказать, что они умеют охотиться на копытных. И экзамен этот сдали на отлично.

Хищниц пришлось разлучить. Их выпустили в разных районах Приморья. Места подбирали с большим количеством кормовой базы. Но в Хабаровский край их решили не возвращать.

"Это связанно с тем, что общая популяция тигров немногочисленная и такой обмен увеличивает генетическое разнообразие особей, что в целом сказывается на стабильности популяции", - объяснил Сергей Арамилев, генеральный директор центра "Амурский тигр".

Новая встреча приятельниц маловероятна. Тем более, что у одной из них серьезная миссия - увеличить тигриную группировку на границе России и Китая.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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