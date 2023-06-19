ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума рассмотрит возврат переходов на летнее время

10:32
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Документ внесут в день летнего солнцестояния

В Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время.

Документ внесут в день летнего солнцестояния 21 июня, сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев в своем telegram-канале. Это необходимо для рационального использования светлого времени суток.

Парламентарий прикрепил к своему посту анонимный опрос: "Поддерживаете ли вы использование "летнего времени"(+1 час с конца марта по октябрь)?". По данным на 10:30 мск, 56% проголосовали против, 44% - поддержали.

Перевод времени в России на час вперед в зимнее время отменили осенью 2011 года. С 2014 года Россия постоянно живет по зимнему времени. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Госдума
Госдума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.