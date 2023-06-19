Госдума рассмотрит возврат переходов на летнее время

Документ внесут в день летнего солнцестояния

В Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время.

Документ внесут в день летнего солнцестояния 21 июня, сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев в своем telegram-канале. Это необходимо для рационального использования светлого времени суток.

Парламентарий прикрепил к своему посту анонимный опрос: "Поддерживаете ли вы использование "летнего времени"(+1 час с конца марта по октябрь)?". По данным на 10:30 мск, 56% проголосовали против, 44% - поддержали.

Перевод времени в России на час вперед в зимнее время отменили осенью 2011 года. С 2014 года Россия постоянно живет по зимнему времени.

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