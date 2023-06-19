Киев заверил в работоспособности поставленных США Patriot

Россия продолжает спецоперацию

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, имеющиеся в распоряжении украинской армии, находятся в рабочем состоянии. Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Вместе с тем чиновник не назвал количество Patriot, которые остаются на вооружении ВСУ, и не стал рассказывать, не была ли часть из них уничтожена или повреждена после поставки из США, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Минобороны сообщали, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запущенные в ночь на 16 мая по целям на территории Украины, ликвидировали многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Украинские власти попытались скрыть последствия российского удара, отказавшись подтвердить повреждения Patriot, а также заявив о перехвате "Кинжалов".

30 мая министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Кроме того, в Киеве поражен еще один американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

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