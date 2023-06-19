Китай призвал США выбрать между диалогом и конфликтом

Госсекретарь США находится с рабочим визитом в КНР

Пекин и Вашингтон должны решить, как будут развиваться китайско-американские отношения — по пути сотрудничества или конфронтации. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И.

Глава китайской дипломатии принимает прибывшего с рабочим визитом госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как отметил Ван И, этот визит совершен в тот период, когда китайско-американские отношения дошли до критической точки, требующей выбора между сотрудничеством и конфликтом.

Ван И призвал остановить ухудшение китайско-американских отношений и вернуть их "на путь здорового и стабильного развития", сообщает ТАСС.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев указывал, что Соединенные Штаты хотели бы доминировать в мире, разделавшись с Россией, а затем с Китаем, но этого не случится. Политик пояснил, что конечная цель Вашингтона — Китай как "очень серьезный полюс многополярного мира", ослабив который США "добьются своей цели, как они считают, и будут доминировать в мире".

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