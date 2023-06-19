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Экипаж "Адмирала Горшкова" спас 68 человек в Средиземном море

11:23
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Российские моряки пришли на помощь пассажирам судна, потерпевшего бедствие

Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", а также моряки сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасли 68 пассажиров иностранного судна яхтенного типа "Авалон" в территориальных водах Греции. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что "Авалон" потерпел бедствие и утратил ход. Российские моряки провели спасательную операцию, эвакуировав людей с борта "Авалона".

Эвакуированным оказали необходимую помощь, а затем доставили в бухту острова Калимнос, сообщает ТАСС.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" — российский многоцелевой фрегат 1-го ранга. На борту корабля находится мощнейшее вооружение, включая ракетный комплекс "Циркон", гиперзвуковые ракеты которого не может уловить ни одна система ПРО.

Ранее российский корабль прошел полмира и возглавил международные военные учения в Индийском океане. Еще находясь в Атлантике, экипаж "Адмирала Горшкова" отработал нанесение удара ракетами "Циркон".

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