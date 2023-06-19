Уже выведены комары-переносчики гепатита B

Пентагон работает над получением популяции мелких животных, способных переносить опасные заболевания, в частности, ВИЧ и гепатит B.

Об этом в понедельник, 19 июня, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях", - заявил он (цитата по РИА Новости).

США уже получили культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В. На это указывает наличие патента на беспилотник, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.

Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях Пентагона на территории США и в шести зарубежных филиалах, отметили в Минобороны России.

Ранее постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов предупредил о разработке США новых биологических агентов. США продолжают "проводить в различных регионах мира под видом медико-биологических проектов широкий спектр исследований военной направленности".

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