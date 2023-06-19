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Будущие контрактники рассказали о своей решимости защищать страну

12:13
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Мужчины хотят исполнить свой долг перед Родиной

Будущие контрактники рассказали журналистам, почему решили отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Контрактники хотят исполнить свой долг перед Родиной и помочь стране в сложный для нее период.

"В ВДВ есть такой девиз: "Кто, если не мы?". Если не я, то кто? Другой не пойдет, я откажусь, а кто будет Родину защищать?", - сказал один из мужчин.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или через чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

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