Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы

На ней уже больше 200 площадок под локализацию бизнеса любого масштаба

Обновленная инвестиционная карта Москвы помогает выбрать площадку для локализации бизнеса. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, инвестиционной картой Москвы за год воспользовались почти 30 тысяч раз. Летом 2022 года столичные власти обновили эту карту, чтобы инвесторы могли подобрать площадку под конкретные нужды своего бизнеса.

Для детального выбора была собрана масса аналитической информации, в частности, о плотности и структуре населения, трафике и транспортной доступности. Предприниматели могут теперь оценить инфраструктуру вокруг объектов.

В настоящее время на карте значится уже больше 200 площадок под локализацию бизнеса любого масштаба. Популярностью в первом полугодии 2023 года пользуются участки для промышленности, помещения под производства и технопарки.

С помощью карты инвесторы могут подобрать площадку, в том числе в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Также растет интерес к участкам, вошедшим в программу комплексного развития территорий. Кроме того, на карте отмечены инфраструктурные объекты: проекты государственно-частного партнерства, действующие в городе промышленные предприятия и проекты, финансируемые за счет бюджета.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ежегодно в столице открывается 40-50 крупных и средних и несколько сотен малых производств. При этом за десять лет инвестиции в основной капитал выросли в пять раз, а в мегаполисе работают более 3,5 тысячи промышленных предприятий. Бизнес в столице имеет право на льготы на налоги, имущество и прибыль. Всего в 2022 году правительство Москвы приняло 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей.

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