СВР предупредила о продолжении создания Киевом "грязной бомбы"

Россия уже предупреждала мировое сообщество о подобных действиях Украины

Служба внешней разведки России (СВР) получила данные о решении государственной инспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Об этом рассказали в российском ведомстве в понедельник, 19 июня.

По сведениям российской разведки, два контейнера с топливом перевезли на площадку хранилища в Чернобыле. При этом украинская сторона не уведомила МАГАТЭ о своих действиях.

СВР расценивает эти действия киевского режима как продолжение работы над созданием "грязной бомбы", сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Россия послала миру превентивный сигнал относительно угрозы создания на Украине "ядерной бомбы". Хотя Международное агентство по атомной энергии объявило об отсутствии признаков разработки Киевом такой бомбы, вопрос еще не закрыт, предупреждал дипломат.

Глава СВР Сергей Нарышкин подчеркивал, что усилия российской стороны были направлены на то, чтобы блокировать определенные работы или намерения украинской стороны по созданию "грязной бомбы", а уж тем более по ее использованию".

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