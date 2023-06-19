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Утвержден проект новой трамвайной линии в Восточном округе Москвы

12:02
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Она пройдет от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила об утверждении проекта новой трамвайной линии в Восточном округе Москвы общей протяженностью 3,5 км.
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Она пройдет от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. По маршруту следования будут организованы пять остановочных пунктов, конечная станция и разворотное кольцо.

Появление новой трамвайной линии позволит улучшить условия транспортного обслуживания в районе Ивановское и перераспределить потоки движения. Ее интегрируют в существующую трамвайную сеть столицы.

В составе проекта планировки территории также предполагается строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Будет проведено благоустройство, озеленение, установка светофоров и организация пешеходных переходов.

"В прошлом году был утвержден проект трамвайной линии на улице Сергия Радонежского. Этого соединения не хватало, чтобы связать отдаленные районы с центром города. Планы по строительству трамвайной линии вдоль шоссе Энтузиастов логично продолжают это решение и помогают улучшить транспортное обслуживание еще большего количества жителей", - отметил заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

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Проект новой трамвайной линии
Проект новой трамвайной линии
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