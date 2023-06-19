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Си Цзиньпин принял Энтони Блинкена

12:27
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Госсекретарь США прибыл в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник, 19 июня, выразил надежду на то, что визит американского политика внесет положительный вклад в стабилизацию отношений Пекина и Вашингтона.
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Как заявил лидер Китая, взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности, сообщает ТАСС.

Другие подробности встречи двух политиков не раскрываются. До последнего момента оставалось неясным, примет ли Си Цзиньпин Блинкена с учетом обостренных отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

Ранее в ходе рабочего визита Блинкена в Китай его принял руководитель канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И. Глава китайской дипломатии отметил, что этот визит совершен в тот период, когда китайско-американские отношения дошли до критической точки, требующей выбора между сотрудничеством и конфликтом.

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Си Цзиньпин и Энтони Блинкен
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