Киев потребовал четкий календарный план принятия Украины в НАТО

Украинские власти настаивают на вступлении в альянс, хотя НАТО не торопится с этим

Вступление Украины в НАТО должно осуществляться в ускоренном темпе, заняв от трех до восьми месяцев. Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Как полагает чиновник, "определенный промежуток времени до того, как мы из де-факто страны НАТО перейдем в де-юре страну НАТО" должен составлять "три месяца, шесть, может, восемь".

При этом Подоляк потребовал, чтобы был предоставлен "четкий календарный план, никаких там абстрактных ПДЧ" (план действий по членству). На период процедуры принятия в НАТО Киев рассчитывает получить гарантии безопасности, которые предполагают, что "все другие страны будут принимать участие в защите Украины", сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что членство в альянсе стало бы лучшей гарантией безопасности для его страны, но "мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать" в боевые действия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что для России тема членства Украины в НАТО является одним из главных раздражителей и проблем на годы вперед. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчет".

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