Спасатели нашли тело младшего брата основателя группы Cream Soda

Он последним числился пропавшим без вести

В Ярославской области спасатели обнаружили тело Романа Свиргунова, который провалился под лед в марте 2023 года.

Мужчину нашли в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района, сообщает telegram-канал SHOT. Поиски Романа не прекращались с 20 марта 2023 года, он последним числился пропавшим без вести.

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его брат Роман вместе с друзьями в ночь на 20 марта вышел на непрочный лед в селе Диево-Городище. У компании была традиция – вместе перейти Волгу. На обратном пути лед не выдержал, и люди ушли под воду. Тело Дмитрия нашли в тот же день.

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