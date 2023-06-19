ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели нашли тело младшего брата основателя группы Cream Soda

12:36
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Он последним числился пропавшим без вести

В Ярославской области спасатели обнаружили тело Романа Свиргунова, который провалился под лед в марте 2023 года.
Погиб основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов: что известно

Мужчину нашли в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района, сообщает telegram-канал SHOT. Поиски Романа не прекращались с 20 марта 2023 года, он последним числился пропавшим без вести.

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его брат Роман вместе с друзьями в ночь на 20 марта вышел на непрочный лед в селе Диево-Городище. У компании была традиция – вместе перейти Волгу. На обратном пути лед не выдержал, и люди ушли под воду. Тело Дмитрия нашли в тот же день.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на воде
Сотрудники МЧС на воде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.