Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС

Ранее запрос поступил от Египта

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Заявление в организацию направила премьер-министр страны Шейх Хасина, сообщает издание Dhaka Tribune. Запрос отправлен в ЮАР, которая является действующим председателем БРИКС.

14 июня заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Страна интересуется переводом торговли на альтернативные валюты, заявил посол России в Каире Георгий Борисенко.

В БРИКС на данный момент входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Члены на вступление - Иран, Аргентина и Алжир.

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