ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС

12:45
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Ранее запрос поступил от Египта

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Заявление в организацию направила премьер-министр страны Шейх Хасина, сообщает издание Dhaka Tribune. Запрос отправлен в ЮАР, которая является действующим председателем БРИКС.

14 июня заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Страна интересуется переводом торговли на альтернативные валюты, заявил посол России в Каире Георгий Борисенко.

В БРИКС на данный момент входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Члены на вступление - Иран, Аргентина и Алжир.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
БРИКС
БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.