Песков подтвердил желание Москвы продолжить диалог с Африкой по Украине

Лидеры африканских стран предложили план мирного урегулирования
Диалог с представителями африканских стран по их мирной инициативе по урегулированию на Украине будет продолжаться. Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил спикер Кремля, в мирной инициативе лидеров стран Африки "есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин".
Песков рассказал, что работа в этом направлении будет продолжаться, в том числе, и на саммите "Россия-Африка", который состоится через месяц в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".
Семь африканских государств выступили с инициативой в поисках мира и предложили стать посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Президент ЮАР Сирил Рамафоза выразил надежду на то, что удастся сформировать основу для деэскалации конфликта и переговоров — две основные предпосылки долгосрочному миру на Украине.
В ответ на это российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с теми, кто желает мирного урегулирования ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что Москва долгое время стремились восстановить ситуацию мирными средствами, но Запад после подписания Минских соглашений отказался придерживаться договоренностей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"