Песков подтвердил желание Москвы продолжить диалог с Африкой по Украине

Лидеры африканских стран предложили план мирного урегулирования

Диалог с представителями африканских стран по их мирной инициативе по урегулированию на Украине будет продолжаться. Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, в мирной инициативе лидеров стран Африки "есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин".

Песков рассказал, что работа в этом направлении будет продолжаться, в том числе, и на саммите "Россия-Африка", который состоится через месяц в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Семь африканских государств выступили с инициативой в поисках мира и предложили стать посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Президент ЮАР Сирил Рамафоза выразил надежду на то, что удастся сформировать основу для деэскалации конфликта и переговоров — две основные предпосылки долгосрочному миру на Украине.

В ответ на это российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с теми, кто желает мирного урегулирования ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что Москва долгое время стремились восстановить ситуацию мирными средствами, но Запад после подписания Минских соглашений отказался придерживаться договоренностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"