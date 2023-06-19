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Песков подтвердил желание Москвы продолжить диалог с Африкой по Украине

13:02
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Лидеры африканских стран предложили план мирного урегулирования

Диалог с представителями африканских стран по их мирной инициативе по урегулированию на Украине будет продолжаться. Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лидеры Африки представили Путину мирный план по Украине

Как отметил спикер Кремля, в мирной инициативе лидеров стран Африки "есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин".

Песков рассказал, что работа в этом направлении будет продолжаться, в том числе, и на саммите "Россия-Африка", который состоится через месяц в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Семь африканских государств выступили с инициативой в поисках мира и предложили стать посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Президент ЮАР Сирил Рамафоза выразил надежду на то, что удастся сформировать основу для деэскалации конфликта и переговоров — две основные предпосылки долгосрочному миру на Украине.

В ответ на это российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с теми, кто желает мирного урегулирования ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что Москва долгое время стремились восстановить ситуацию мирными средствами, но Запад после подписания Минских соглашений отказался придерживаться договоренностей.

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