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Кремль пообещал продолжение диалога Путина с военкорами

13:20
  • понедельник
  • 19 июня 2023

13 июня президент долго общался с военными корреспондентами

Российский лидер Владимир Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать. Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля указал, что встреча главы государства с военными корреспондентами, состоявшаяся 13 июня, была не первой — это "важный элемент получения президентом информации с мест".

Между президентом и военкорами прошел "весьма и весьма откровенный разговор", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идет о спецоперации. Как пояснил спикер Кремля, наряду с официальными докладами Путин регулярно совершает телефонные звонки лицам, ответственных за ход спецоперации на местах, а также "получает информацию непосредственно с земли". При этом для широкой публики российский лидер "раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимым", а о публикации стенограмм его разговоров "вряд ли можно говорить".

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