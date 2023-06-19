Собянин открыл реконструированную поликлинику в Даниловском районе

Здесь все по новому московскому стандарту

Сегодня, в столице после реконструкции открылись сразу восемь поликлиник. Здесь все по новому московскому стандарту: современные здания, удобное размещение кабинетов врачей. И высококлассное медицинское оборудование.

Этого праздника, когда можно прийти на работу в обновленное здание, ждали давно, признаются врачи. И шутят - отличный подарок на День медицинского работника, который отмечали накануне. Сегодня в Москве после реконструкции открывается сразу восемь поликлиник.

"Предоставлены уникальные возможности. Это и диагностика раннего проявления злокачественных новообразований, это ведение проактивного наблюдения, диспансерного наблюдения", - отметила Ирина Полунина, главный врач ГП №170 ДЗМ.

Так, например поликлиника №91 в Даниловском районе за почти 60 лет работы капитально никогда не ремонтировалась. В последние годы здесь принимали маленьких пациентов, и картина была удручающей. Сегодня это словно новое здание с современным оборудованием и полным спектром специалистов.

"Полностью преобразилась не только внешне, но и своим внутренним наполнением. Мы получили прекрасные зоны отдыха и кабинеты для врачей и для наших пациентов. Потому что, конечно, приходить для себя в какие-то трудные жизненные моменты в поликлинику за медицинской помощью в прекрасные условия – это совершенно другое уже состояние", - обратила внимание Наталья Шиндряева, главврач ГП №2 ДЗМ.

72 врача за день принимают больше 350 пациентов. Даже по столичным меркам это большой объем работы. Но врачи признаются, что к нему готовы. Организовать такой поток стало возможным благодаря правильному расположению кабинетов. Очереди не пересекаются. Самые популярные врачи находятся на первом этаже. Узкопрофильные специалисты - на втором и третьем. Отремонтировали поликлинику за год. На время реконструкции пациентов переводили в другой филиал.

Здание поликлиники отремонтировано по единому московскому стандарту. Придерживаются здесь и программы, что врачей самых восстребованных специальностей должно быть достаточно, чтобы успеть принять всех желающих. Здание пришлось практически полностью переделывать. Сейчас о прошлом здесь уже ничего не напоминает.

Несмотря на большой поток пациентов, распространиться инфекции здесь не позволят. Дети с симптомами простуды не пересекаются со здоровыми пациентами. Для заболевших организован отдельный фильтр-бокс. Молодые мамы могут посещать комнату здорового ребенка, где их учат уходу за новорожденными. А для ожидающих приема обустроены комфортные зоны отдыха. В них можно спрятаться от летней жары под кондиционером, выпить прохладной воды и посмотреть телевизор, сидя на мягких диванах.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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