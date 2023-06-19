На маршрутах постоянно проходят рейды по выявлению нарушителей

В Москве увеличились штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в общественном транспорте, передает "ТВ Центр".

На маршрутах постоянно проходят рейды по выявлению нарушителей. Последний раз штрафы повышали 12 лет назад. Теперь их подняли почти в два раза. Тем, кто не оплатил проезд, придется отдать 2 тысячи рублей вместо 1 тысячи. А для тех, кто воспользуется чужой льготной картой, штраф составит 4 тысячи рублей, вместо 2,5 тысяч.

"Эта мера в совокупности с другими позволит повысить культуру оплаты проезда. У пассажиров наземного общественного транспорта должна быть такая же привычка прикладывать билет к валидатору, как к турникету при входе в метро. Стоит всегда помнить, что проезд - это услуга, которую необходимо оплачивать так же, как покупки в магазине. Оплата проезда позволяет поддерживать высокий уровень сервиса московского транспорта", - отметила Елена Мясищева, заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок".

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