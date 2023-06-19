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В Подмосковье нагрянул непарный шелкопряд

15:05
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Вредители много едят и быстро передвигаются

Нашествие, эпидемия, экологическая катастрофа. Жители подмосковных Черустей не хотят выводить детей из дома. Конечно гусеницы никого не покусают, но нападут сразу же. Очень неприятно, даже противно.
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Эта красивая, разноцветная, мохнатая гусеница называется даже прекрасно - шелкопряд. Непарный. Не стоит путать с тутовым шелкопрядом, который предпочитает исключительно листья шелковицы и даёт людям шелковую нить. Непарный же шелкопряд ест все подряд. Несмотря на июнь, деревья стоят как осенью голые. Сожрал листву на дубах и яблонях, принялся за елки.

Местные жители с кустов собирают урожай не ягод - жирных гусениц. Но экзотическую азиатскую кухню здесь никто не любит. А вредителей меньше не становится. Передвигаются они быстро. Едят много. Благодаря множеству волосков их может переносить и ветер на десятки километров.

Людям пришлось даже обращаться в Москву, в Тимирязевскую академию, чтобы понять, как бороться с нашествием гусениц. Химикаты помогают. Деревья, избавившись от вредителей, вновь дают зелень.

Ученые объясняют, что для непарного шелкопряда характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов и садов на больших площадях. В Шатурском районе последний раз нашествие отмечалось в 1958 году.

"С этим вредителем очень сложно бороться, потому что он уже распространился на большие территории. И в настоящий момент это максимальная стадия развития этой гусеницы. И она через неделю уже начинает в стадию куколки уходить", - объяснил директор Шатурского филиала ГКУ МО "Мособллес" Андрей Бобков.

По его словам, если шелкопряд внутри зеленый, как листва, это значит, что он был способен превратиться в бабочку. Если желтый или даже красный - гусеница отравлена и умерла бы сама, не окуклившись и не дав потомства.

Местные власти утверждают, что, согласно санитарным нормам, бороться с шелкопрядом на своих участках должны сами садоводы. Примерно так же, как с колорадскими жуками. Нашествие этих вредителей зафиксировано на юге и востоке Московской области, в соседней Владимирской и еще ряде регионов. Даже в Алтайском крае. Когда гусеницы пропадут, самое главное, чтобы деревья успели восстановить листву до осени. Иначе зиму не переживут. 

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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