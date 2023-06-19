В Подмосковье нагрянул непарный шелкопряд

Вредители много едят и быстро передвигаются

Нашествие, эпидемия, экологическая катастрофа. Жители подмосковных Черустей не хотят выводить детей из дома. Конечно гусеницы никого не покусают, но нападут сразу же. Очень неприятно, даже противно.

Эта красивая, разноцветная, мохнатая гусеница называется даже прекрасно - шелкопряд. Непарный. Не стоит путать с тутовым шелкопрядом, который предпочитает исключительно листья шелковицы и даёт людям шелковую нить. Непарный же шелкопряд ест все подряд. Несмотря на июнь, деревья стоят как осенью голые. Сожрал листву на дубах и яблонях, принялся за елки.

Местные жители с кустов собирают урожай не ягод - жирных гусениц. Но экзотическую азиатскую кухню здесь никто не любит. А вредителей меньше не становится. Передвигаются они быстро. Едят много. Благодаря множеству волосков их может переносить и ветер на десятки километров.

Людям пришлось даже обращаться в Москву, в Тимирязевскую академию, чтобы понять, как бороться с нашествием гусениц. Химикаты помогают. Деревья, избавившись от вредителей, вновь дают зелень.

Ученые объясняют, что для непарного шелкопряда характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов и садов на больших площадях. В Шатурском районе последний раз нашествие отмечалось в 1958 году.

"С этим вредителем очень сложно бороться, потому что он уже распространился на большие территории. И в настоящий момент это максимальная стадия развития этой гусеницы. И она через неделю уже начинает в стадию куколки уходить", - объяснил директор Шатурского филиала ГКУ МО "Мособллес" Андрей Бобков.

По его словам, если шелкопряд внутри зеленый, как листва, это значит, что он был способен превратиться в бабочку. Если желтый или даже красный - гусеница отравлена и умерла бы сама, не окуклившись и не дав потомства.

Местные власти утверждают, что, согласно санитарным нормам, бороться с шелкопрядом на своих участках должны сами садоводы. Примерно так же, как с колорадскими жуками. Нашествие этих вредителей зафиксировано на юге и востоке Московской области, в соседней Владимирской и еще ряде регионов. Даже в Алтайском крае. Когда гусеницы пропадут, самое главное, чтобы деревья успели восстановить листву до осени. Иначе зиму не переживут.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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