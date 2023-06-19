В сквер на Фрунзенской набережной после реставрации вернулись пионеры

Мальчик с горном и девочка в книгой - такие скульптуры в советские времена были привычным дополнением к городскому пейзажу

В сквер на Фрунзенской набережной вернулись пионеры. "Мальчик с горном" и "Девочка с книгой". Такие скульптуры в советские времена были привычным дополнением к городскому пейзажу. Но к нашему времени уцелели не все. И вот, спустя 20 лет, восстановить историю решили сами жители.

К традиционной пионерской форме на время добавляется широкий кушак, он же трос, еще минута - и юный музыкант, следуя девизу "Всегда готов", отважно пролетает над сквером. Пока рабочие готовят постамент, жители ностальгируют и вспоминают детство.

В этом доме по Фрунзенской набережной адрес почти совпадает с годом постройки - дом №50 появился в пятидесятые и здесь много старожилов. Старожилы помнят парк со скульптурной композицией - она осталась лишь на старых фотографиях. Это были женщина и девочка, стояли в центре двора.

"Стояла статуя, довольно высокая. И если раскрывать её секрет, то это был выход из бомбоубежища. Вентиляция бомбоубежища - такой куб большой, а на нём сверху статуя. Двойная фигура. Но со временем она разрушилась до такой степени, что реставрировать её было невозможно, но и мы пришли к заключению, что климат, эту атмосферу надо вернуть", - говорит Елена Серова.

Жители создали инициативную группу и собрали деньги, и вот спустя двадцать лет в парк вернулись скульптуры.

"У нас есть возможность воссоздать красоту района. Надеемся, ко Дню города, который скоро пройдет в нашей столице, это будет еще одним местом притяжения жителей района Фрунзенской набережной", - рассказал Вячеслав Манучаров.

Скульптуру не стали восстанавливать доподлинно, жители сами выбрали образы, которые пришлись по душе. Это пионеры - мальчик с горном и девочка с книгой.

"Это соцреализм 30-х - 50-х годов. Те времена, которые подчёркивали человека, его красоту, образованность и общественный уровень", - пояснил Роман Сень, художественный руководитель скульптурной мастерской.

Советские каменные дети уже на своем посту - готовы хранить дух и историю места.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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