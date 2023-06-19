Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

Этот вопрос стал одной из причин обострения между Вашингтоном и Пекином

Американские власти не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем. Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава Госдепартамента заверил, что "США не стремятся к новой холодной войне, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления своих союзнических отношений".

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что Китай и США смогут преодолеть все трудности, поскольку конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени, сообщает РИА Новости.

Отношения США и Китая обострились после визита американских политиков на Тайвань без согласования с официальным Пекином. В декабре 2022 года американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И заверил, что Соединенные Штаты продолжают придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Глава Госдепа также выразил готовность "ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон".

Пекин скептически воспринял эти заверения. Китайский министр иностранных дел Цинь Ган призвал "соответствующие страны" прекратить сваливать вину на Китай за события на Украине и раздувать заявления в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань".

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