ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

13:43
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Современные условия стали вызовом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах Москвы в импортозамещении материлов в минувшем году.

Предприятия городского хозяйства Москвы много лет системно работают над импортозамещением материалов. Современные условия стали вызовом, отметил мэр в своем Telegram-канале.

В частности, АО "Мослифт" в 2023 году начало выпускать комплектующие для лифтов собственного производства. Предприятие разработало современные рекуператоры и вводное устройство для подъемников.

АО "Мосводоканал" запустило собственное производство сорбента для сменных фильтров газоочистных установок. ПАО "Россети Московский регион" почти полностью перешло на оборудование российского производства.

"Это гарантирует технологическую безопасность и независимость электроэнергетики столицы", - написал Собянин.

Существенно снизилась доля импорта в АО "Мосгаз" - в 4,5 раза за пять лет. В компании свыше 91% материалов и оборудования - российского производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Асфальтобетоном-бетонное предприятие
Асфальтобетоном-бетонное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.