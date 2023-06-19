Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве Москвы

Современные условия стали вызовом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах Москвы в импортозамещении материлов в минувшем году.

Предприятия городского хозяйства Москвы много лет системно работают над импортозамещением материалов. Современные условия стали вызовом, отметил мэр в своем Telegram-канале.

В частности, АО "Мослифт" в 2023 году начало выпускать комплектующие для лифтов собственного производства. Предприятие разработало современные рекуператоры и вводное устройство для подъемников.

АО "Мосводоканал" запустило собственное производство сорбента для сменных фильтров газоочистных установок. ПАО "Россети Московский регион" почти полностью перешло на оборудование российского производства.

"Это гарантирует технологическую безопасность и независимость электроэнергетики столицы", - написал Собянин.

Существенно снизилась доля импорта в АО "Мосгаз" - в 4,5 раза за пять лет. В компании свыше 91% материалов и оборудования - российского производства.

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