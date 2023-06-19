Генсек НАТО опроверг обсуждение формального приглашения Украины в альянс

Киев стремится войти в НАТО как можно скорее

Государства — члены НАТО при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

При этом политик выразил уверенность в том, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу, предоставит ей многолетнюю программу военных поставок, сообщает ТАСС.

Заявление Столтенберга последовало после высказываний из официального Киева о том, что Украине нужны не абстрактные планы по возможному членству в НАТО, а конкретные действия. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк потребовал, чтобы был предоставлен "четкий календарный план". При этом "определенный промежуток времени до того, как мы из де-факто страны НАТО перейдем в де-юре страну НАТО" должен составлять "три месяца, шесть, может, восемь", считает чиновник.

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, заявил, что Украина хочет вступить в НАТО после того, как в альянс вступит Швеция, пройдя такой же путь.

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