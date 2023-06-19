Шольц призвал настроиться на затяжной конфликт на Украине

Берлин обещает поддерживать Киев сколько потребуется

Странам Запада следует ориентировать свою политику на сценарий, при котором боевые действия на Украине затянутся. Об этом заявил в понедельник, 19 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик дал пресс-конференцию совместно с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц заверил, что Германия будет поддерживать Украину сколько потребуется, при этом он назвал очевидным то, что НАТО не будет становиться стороной конфликта.

Столтенберг, в свою очередь, назвал всеобщим желание как можно скорее добиться завершения боевых действий, однако выразил мнение, что "справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который выдвинули лидеры семи африканских государств. Спикер Кремля отметил, что в мирной инициативе лидеров стран Африки "есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин".

При этом Владимир Путин указывал, что Запад в украинском конфликте делает все, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение — в частности, поставляя вооружение.

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