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Шольц призвал настроиться на затяжной конфликт на Украине

14:17
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Берлин обещает поддерживать Киев сколько потребуется

Странам Запада следует ориентировать свою политику на сценарий, при котором боевые действия на Украине затянутся. Об этом заявил в понедельник, 19 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Политик дал пресс-конференцию совместно с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Шольц заверил, что Германия будет поддерживать Украину сколько потребуется, при этом он назвал очевидным то, что НАТО не будет становиться стороной конфликта.

Столтенберг, в свою очередь, назвал всеобщим желание как можно скорее добиться завершения боевых действий, однако выразил мнение, что "справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который выдвинули лидеры семи африканских государств. Спикер Кремля отметил, что в мирной инициативе лидеров стран Африки "есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин".

При этом Владимир Путин указывал, что Запад в украинском конфликте делает все, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение — в частности, поставляя вооружение.

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