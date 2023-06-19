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Белоруссия готовится ввести химическую кастрацию педофилов

14:40
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Уже разработаны поправки в уголовное законодательство государства

Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения Белоруссии подготовили изменения в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающие принудительное лечение педофилов и химическую кастрацию. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказали в белорусской Генпрокуратуре.

Как поясняется в Telegram-канале ведомства, разработан и утвержден "клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в т. ч. применение химической кастрации".

Предлагаемый поправки в Уголовный кодекс наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривают "принудительное лечение лиц, страдающих педофилией".

В России в 2022 году вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов, которые уже были ранее судимы за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершили их в отношении двух и более детей.

Спикер Госдумы. Вячеслав Володин подчеркнул, что наказание для педофилов должно быть максимально жестким, а также предупредил, что "осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу необходимо продолжить".

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