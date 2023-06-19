Режим Зеленского может рухнуть

Страны Запада сомневаются в успехе украинского контрнаступления.

Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые", - сказал Нарышкин.

Более того, контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам, в частности, к возможной потере украинской государственности. Гибель солдат, прошедших натовскую подготовку, и уничтожение техники подрывают боеспособность, что, в свою очередь, отражается на устойчивости режима президента страны Владимира Зеленского.

Ранее СВР получила данные о решении государственной инспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Эти действия киевского режима расцениваются как продолжение работы над созданием "грязной бомбы", отметил Нарышкин.

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