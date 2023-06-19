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Никитин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Новгородской области

14:47
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Одной из приоритетных задач местной власти остается поддержка бойцов

О социально-экономическом развитии Новгородской области доложил Владимиру Путину губернатор Андрей Никитин. Президент принял его в Кремле, передает "ТВ Центр".

Глава региона отчитался об успехах в строительстве, росте промышленности и доходов населения, снижении безработицы.

Одной из приоритетных задач местной власти остается поддержка бойцов, которые выполняют свой долг в рамках специальной военной операции. Однако у области остаются и системные проблемы - в частности, с газификацией и водоснабжением.

Путин: "У вас, смотрю, стройка себя хорошо чувствует, да? Хорошие показатели по стройке, инвестиции продолжаются. Так что есть чему порадоваться. Но есть и вопросы проблемного характера. Вы знаете, нужно, конечно, обратить внимание на те проблемы, которые вам хорошо известны. Но тем не менее над ними надо работать, над устранением этих проблем. Прежде всего это качество воды".

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