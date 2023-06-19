Россия нанесла групповой ракетный удар морским оружием по складам ВСУ

Цель удара достигнута

Российские военные нанесли групповой ракетный удар морским оружием по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях, однако все атаки были отражены, а украинская армия понесла потери и в живой силе, и в военной технике.

В Запорожской области ВС России сбили украинский вертолет Ми-8, на херсонском направлении ликвидирована артиллерийская система М777 производства США.

Также уничтожено четырнадцать украинских дронов, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поражены два склада с артиллерией ВСУ.

Украинские власти отказываются признавать успехи ВС России. 19 июня представитель Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, имеющиеся в распоряжении украинской армии, находятся в рабочем состоянии. Вместе с тем чиновник не назвал количество Patriot, которые остаются на вооружении ВСУ, и не стал рассказывать, не была ли часть из них уничтожена или повреждена после поставки из США.

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