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Россия нанесла групповой ракетный удар морским оружием по складам ВСУ

15:00
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Цель удара достигнута

Российские военные нанесли групповой ракетный удар морским оружием по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

В течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях, однако все атаки были отражены, а украинская армия понесла потери и в живой силе, и в военной технике.

В Запорожской области ВС России сбили украинский вертолет Ми-8, на херсонском направлении ликвидирована артиллерийская система М777 производства США.

Также уничтожено четырнадцать украинских дронов, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поражены два склада с артиллерией ВСУ.

Украинские власти отказываются признавать успехи ВС России. 19 июня представитель Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, имеющиеся в распоряжении украинской армии, находятся в рабочем состоянии. Вместе с тем чиновник не назвал количество Patriot, которые остаются на вооружении ВСУ, и не стал рассказывать, не была ли часть из них уничтожена или повреждена после поставки из США.

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