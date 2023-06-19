В Запорожской области отвергли риск холеры после ЧП на Каховской ГЭС

Компетентные органы следят за ситуацией

Рисков распространения холеры в Запорожской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) пока нет. Такое мнение высказал в понедельник, 19 июня, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Чиновник пояснил, что "никакого затопления скотомогильников, отходов, мест, где берется вода, не было". Он также прокомментировал сообщения о выявлении холерного вибриона — Рогов уточнил, что это произошло "в низовьях Днепра, это несколько сотен километров от нас".

Администрация и санитарные службы следят за ситуацией, на данный момент информация о распространении инфекционных заболеваний в Запорожской области на фоне разрушения плотины Каховской ГЭС не поступала, цитирует Рогова ТАСС.

Западные СМИ ранее отмечали, что разрушение плотины Каховской ГЭС "было быстро развивающейся катастрофой, которая перерастает в долгосрочную экологическую катастрофу, затрагивающую питьевую воду, запасы продовольствия и экосистемы". Эксперты полагают, что долгосрочные последствия будут оказывать влияние на целые поколения, а подрыв дамбы Каховской ГЭС может стать "украинским Чернобылем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"