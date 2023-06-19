Минтруд представил календарь нерабочих дней на 2024 год

На новогодние каникулы приходится 10 дней

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало в понедельник, 19 июня, проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в соответствии с этим проектом новогодние каникулы будут длиться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года — десять дней.

В феврале россияне будут отдыхать с 23 по 25 число в связи с празднованием Дня защитника Отечества. На празднование Международного женского дня в 2024 году выделят три дня с пятницы по воскресенье — с 8 по 10 марта.

В мае граждан дважды ожидают четырехдневные уикенды — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Работать не придется в День России 12 июня, который в 2024 году придется на среду, два выходных запланированы ко Дню народного единства — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в его ведомстве "концентрируют майские (нерабочие дни) так, чтобы было удобно гражданам". Этим он объяснил предложение министерства вместо одного выходного дня в середине недели на 1 мая организовать россиянам четыре нерабочих дня за счет переноса выходных с других дат.

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