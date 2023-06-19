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Лавров: Запад хочет расшатать внутриполитическую ситуацию в России

18:11
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Порочная практика Запада вмешательства во внутренние дела суверенных стран не прекращается, отметил глава МИД

НАТО против завершения украинского конфликта на российских условиях - об этом заявил генсек альянса  Йенс Столтенберг.
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Страны НАТО до сих не поставили Киеву часть обещанного вооружения. А то, что все-таки доехало до Украины, оказалось непригодным для использования, сообщает New York Times со ссылкой на украинские официальные документы. 

Речь идет о сумме свыше 800 миллионов долларов, которые Украина заплатила поставщикам оружия. На сегодняшний день "зависло" контрактов еще на сотни миллионов. Примерно треть такой разрекламированной военной помощи, пишет американское издание, нужно было доводить до ума. В одних случаях поставленная техника требовала капитального ремонта, в других - оборудование было таким старым, что его пришлось разбирать на запчасти.

Ситуация, похоже, крайне выгодная для западных партнеров. Что еще раз подтверждает цель Запада расшатать внутриполитическую обстановку в России 

"Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран. Формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя шесть лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

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