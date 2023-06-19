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Глава СВР рассказал о согласии Запада на превращение Украины в "черную дыру"

15:57
  • понедельник
  • 19 июня 2023

США и Великобритания готовы на все, лишь бы не допустить сближения Украины с Россией

США и Великобритания "даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией". Такое заявление сделал в понедельник, 19 июня, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

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По словам политика, англосаксы видят в украинцах лишь пушечное мясо, "которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных".

Однако, предупредил Нарышкин, "когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы". Это следует в том числе из документальных материалов, отметил глава СВР в интервью "Российской газете".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные спонсоры загнали киевский режим в угол, из которого остался лишь один выход — "идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных".

При этом официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что настанет время, когда киевский режим направит "террористическое нутро" против своих же создателей.

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