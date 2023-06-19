Минобороны показало поражение западного танка дроном-камикадзе

В понедельник были поражены два склада с артиллерией ВСУ
Минобороны России показало видеокадры поражения танка ВСУ западного производства дроном-камикадзе. Запись опубликована в Телеграм-канале оборонного ведомства.
Кроме того, в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС России нанесли групповой ракетный удар морским оружием по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства.
Также, отмечается в сводке ведомства, уничтожено 14 украинских дронов, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня "Хаймарс", поражены два склада с артиллерией ВСУ.
19 июня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Запад усомнился в успехе украинского контрнаступления. Оно может привести к прямо противоположным результатам, в частности, к возможной потере украинской государственности.