Голикова рассказала о правилах поступления в вузы для участников СВО

Участники спецоперации будут поступать в учебные заведения по отдельной квоте

Участники специальной военной операции (СВО) получат право поступать в высшие учебные заведения на выбранные ими специальности и направления в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Кроме того, сообщила Голикова, тем студентам, кто обучается на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в этом учебном году, передает РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что статус ветерана боевых действий получили более 133 тысяч участников СВО.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, в нашей стране будут созданы возможности получения дополнительного профессионального образования для участников спецоперации, а также для членов их семей.

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