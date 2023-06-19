ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голикова рассказала о правилах поступления в вузы для участников СВО

16:32
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Участники спецоперации будут поступать в учебные заведения по отдельной квоте

Участники специальной военной операции (СВО) получат право поступать в высшие учебные заведения на выбранные ими специальности и направления в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Будущие контрактники рассказали о своей решимости защищать страну

Кроме того, сообщила Голикова, тем студентам, кто обучается на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в этом учебном году, передает РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что статус ветерана боевых действий получили более 133 тысяч участников СВО.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, в нашей стране будут созданы возможности получения дополнительного профессионального образования для участников спецоперации, а также для членов их семей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащий в университете
Военнослужащий в университете
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.