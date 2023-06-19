"Киево-натовцы получают по зубам": французы о контрнаступлении Украины

Украинское контрнаступление провалилось

Украинское контрнаступление, судя по всему, провалилось, о чем, в том числе, говорят заявления украинских властей. К такому выводу пришли читатели французской газеты Le Figaro.

Так, один из читателей отметил, что "киево-натовцы получают по зубам". Другой заявил, что "на русских не удалось напасть внезапно". "И мотивация к бою у русских теперь посильнее, чем год назад. Что, впрочем, объяснимо", - добавил он (цитата по РИА Новости).

В понедельник глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада сомневаются в успехе украинского контрнаступления. Более того, оно может привести к прямо противоположным результатам.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина продолжает попытки контрнаступления. Как отметил глава государства, у ВСУ шансов нет и не будет. В случае поставок Киеву самолетов F-16, они будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard, добавил российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"