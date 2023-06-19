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Минюст заявил о невозможности признания "Ельцин-центра" иноагентом

17:12
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Закон этого не позволяет

Проверить и признать "Ельцин-центр" иностранным агентом невозможно. Как заявили в российском Минюсте, это не позволяет закон о центрах исторического наследия бывших президентов России.

"Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным", - заявили в Минюсте в ответ на запрос депутата Андрея Альшевских.

По словам парламентария, согласно закону руководство "Ельцин-центра" не обязано сдавать отчетность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества и тд.

"Потому и чувствует свою безнаказанность", - написал Альшевских в своем телеграм-канале

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил о проведении проверки деятельности "Ельцин-центра". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о причинах проверки, а также не слышал о предложении закрыть центр.

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