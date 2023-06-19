Туристический батискаф пропал в районе крушения "Титаника"

Развернута поисково-спасательная операция

В районе крушения лайнера "Титаник" в Атлантическом океане пропал подводный туристический аппарат. Об этом сообщает BBC со ссылкой на американскую береговую охрану.

В районе ЧП развернута поисково-спасательная операция. Сколько туристов находилось на борту батискафа, пока неизвестно.

"Титаник" затонул в Атлантическом океане в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В результате крушения погибли более 1500 человек. Обломки лайнера покоятся на глубине 3600 метров.

В настоящее время ряд компаний предоставляют возможность погрузиться на дно Атлантики, чтобы осмотреть обломки корабля.

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