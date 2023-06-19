Столтенберг: арсеналы НАТО опустошены

Запад готовится к затяжному конфликту

Североатлантическому альянсу требуется более мощная военная промышленность, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг во время конференции в Берлине.

"Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", - сказал он.

Генсек альянса отметил, что вопрос, как резко нарастить военное производство, уже обсуждается. "Это главное, что необходимо сделать для продолжения поддержки Украины и обеспечения нашей собственной обороны", - заявил Столтенберг (цитата по ТАСС).

В понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Западу следует ориентировать свою политику на сценарий, при котором боевые действия на Украине затянутся. По его словам, Берлин будет поддерживать Киев сколько потребуется.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Запад в украинском конфликте делает все, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. Скоро Украина и вовсе перестанет использовать свою технику, отметил российский лидер.

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