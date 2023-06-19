Запад поставил Киеву сломанное оружие на сотни миллионов долларов

Об этом пишут западные СМИ

Киев по-прежнему пытается убедить всех, что с главкомом Залужным и руководителем главного управления разведки Минобороны Украины Будановым всё в порядке. Сегодня состоялось очередное заседание ставки, и они опять значились в списке участников. Эту информацию опубликовали на странице Зеленского в соцсетях. Сам же он чуть ранее развеял якобы ещё один миф, который распространяет российская сторона. Речь про уничтоженные ЗРК "Пэтриот" на Украине:

"Кто бы там в России ни рассказывал, будто наши "Пэтриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты и сбивают максимально эффективно. Ни одного "Пэтриота" не уничтожено".

Правда, никаких доказательств украинский гарант не предоставил, предложив поверить ему на слово. Однако делать это уже отказывается даже западная пресса, прямо высказывая свои сомнения и насчёт Залужного с Будановым. И насчёт успеха украинского контрнаступления, на которое Запад возлагал огромные надежды.

"Итог контрнаступления отнюдь не предрешён и с уверенностью сейчас можно сказать лишь одно: победа Украине точно не гарантирована. Опасения по этому поводу уже можно наблюдать в заявлениях администрации президента США Джо Байдена, который сейчас наверняка задумался о том, какой политический ущерб он понесёт в том случае, если украинцы не будут демонстрировать решительные успехи", - пишут СМИ.

Вероятно, понимание этого и заставило Вашингтон высказаться в довольно резкой форме по поводу ускоренного вступления Украины в НАТО. Вот и генсек альянса, который, судя по утечкам в американскую и европейскую прессу, активно лоббировал данный сценарий, похоже, пошел на попятную. Во всяком случае, на предстоящем саммите в Вильнюсе, который, по всей видимости, должен был стать знаковым для Украины, ждать Киеву ничего не стоит.

"На саммите и при подготовке к нему мы не обсуждаем формальное приглашение Украины. Мы обсуждаем, какие решения мы примем, чтобы приблизить Украину к вступлению в альянс", - заявил Столтенберг.

Приближать будут, продолжая поставлять Украине оружие. Потому как война не должна заканчиваться. Именно такую установку дает Вашингтон. И Киеву, и европейским союзникам, которые привычно берут под козырёк.

"Европа должна настраиваться на то, что российская война против Украины может продлиться ещё долго. К этому мы готовимся и на это мы ориентируем нашу политику. В связи с этим мы будем поддерживать Киев столько сколько потребуется", - отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Правда, эта поддержка не всегда оказывается качественной. Издание "Нью-Йорк Таймс" выяснило, что Европа часто передавала ВСУ либо неисправное оружие и технику, либо поставки шли только на бумаге.

"Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными. Поставки от западных союзников включали современное оружие, например, американские системы ПВО. Но часть широко разрекламированного оружия, переданного союзниками, оказалось настолько ветхим, что его оставалось только разобрать на запчасти. А часть и вовсе доставили лишь на бумаге", - отмечают СМИ.

Оружейные склады Европы опустели, заявил Столтенберг. Евросоюз, по слухам, собирается закупить израильские танки, чтобы потом передать их Украине. В Тель-Авиве официально это отрицают. Но ничего нельзя исключить, учитывая уверения израильских дипломатов, что теперь Бандера не такой уж и нацист.

То, что эти герои в годы Второй мировой уничтожали евреев на Украине тысячами, государство Израиль уже не волнует. Там, как и в Польше, решили закрыть на всё это глаза, ради победы над Россией. Пока, правда, не получается.

"Попытка коллективного Запада изолировать Россию, очевидно, провалились. В странах глобального Юга и Востока проживают около 85% населения земли, и почти все они не хотят "таскать каштаны из огня" для каких-то дядей из бывших метрополий. А вот к России интерес большой - и как к другу, помогавшему в прошлом, и как к современной стране в настоящем, стране, совместно с которой можно уверенно выстраивать своё будущее", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Запад же активно пытается помешать устройству нового миропорядка, говорят эксперты. В этом плане одним из инструментов и является Украина, власти которой, по словам главы Службы внешней разведки России, готовы на всё. Включая использование "грязной" атомной бомбы, работу над которой киевский режим, по словам Сергея Нарышкина, по-прежнему продолжает.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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