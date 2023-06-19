Мишустин заявил о продлении мер поддержки экспорта до 2030 года

Малому и среднему бизнесу помогут организовать электронную торговлю

Правительство России максимально оперативно проработает поручения, которые обозначил глава государства в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. В понедельник об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

В частности, правительство продлит меры поддержки экспорта до 2030 года. А малому и среднему бизнесу помогут организовать электронную торговлю - с тем, чтобы они смогли найти своих потребителей не только в России, но и в других странах. Поддержат и тех граждан, кто делает в бизнесе лишь первые шаги - они получат возможность проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам за счёт государства - на базе центров "Мой бизнес".

Не менее важная задача - обеспечить людей качественными и эффективными лекарствами. На это нацелена утвержденная правительством Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030-го года.

"В сложившихся условиях текущих вызовов крайне важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла. И в ближайшие восемь лет их доля на российском рынке должна быть увеличена почти до 70 процентов. Для выполнения этой задачи будем продвигать исследования, разработку и организацию выпуска лекарств, сырья, материалов, оборудования и комплектующих, а также развивать необходимые научно-технологические и профессиональные компетенции", - отметил Мишустин.

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