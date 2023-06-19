"Мог запутаться в обломках "Титаника": что случилось с батискафом в Атлантике

Судно также могло натолкнуться на подводный риф

ЧП в Атлантике. У юго-восточного побережья Канады пропала подлодка с туристами, которая направлялась к затонувшему "Титанику". Экстренные службы ведут поисково-спасательную операцию.

Сколько людей на борту, когда уплыли - официальной информации пока нет. Что совершенно точно известно - подводный аппарат действительно пропал с радаров. На сайте компании, которая организовала тур, появилось заявление:

"Всё наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы изучаем ситуацию. И работаем над безопасным их возвращением".

Субмарина под названием "Титан" - единственная подлодка, которая способна опуститься на глубину четырех километров. Количество мест ограничено - лишь 5 человек. Курс держит к затонувшему печально известному "Титанику" на глубину 3800 метров. В туркомпании предупреждают: полюбоваться обломками затонувшего лайнера очень дорого - примерно 250 тысяч долларов. В рублях такой подводный вояж - около 20 миллионов.

Экспедиция длится примерно 7-8 дней - что называется, с запасом. Океан непредсказуем. Иногда приходится ждать подходящих условий. Похоже, так было и на этот раз. Один из предполагаемых подводных туристов - миллиардер Хэмиш Хардинг - накануне в соцсетях поделился первыми впечатлениями:

"Погодное окно только что открылось и завтра мы попытаемся совершить погружение. Вчера мы отплыли из Сент-Джонса, штата Ньюфаундленд. Планируем начать погружение в районе 4-х утра".

По плану, погружение к затонувшему "Титанику" длится около 9 часов. Всё это время субмарина должна подавать сигналы экстренным службам. Версий о том, что пошло не так, пока немного. Возможно, судно натолкнулось на подводный риф.

"Очень и очень тревожно. Батискаф мог запутаться в обломках "Титаника". Мы пока не знаем обстановки - место крушения лайнера находится далеко от всего. Надежда на то, что у корабля-базы есть резервное судно, которое сможет быстро прибыть к месту происшествия и расследовать, что там происходит", - рассказал эксперт Крис Пэрри.

Сейчас вместе с береговой охраной Бостона исчезнувшую субмарину ищут и канадские спасатели. По последним подсчетам, у пассажиров батискафа запасов кислорода осталось на 70 часов.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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