Израиль опроверг передачу Украине танков "Меркава"

Некоторые страны выразили интерес в приобретении техники

Сообщения о передаче Киеву израильских танков не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости сообщило Минобороны Израиля.

Отмечается, что ряд стран выразили интерес в приобретении израильских танков "Меркава", которые находятся в резервах Армии обороны Израиля.

"Обсуждения еще не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран", - указали в оборонном ведомстве.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что запасы оружия и боеприпасов альянса опустели и должны быть восполнены. По его словам, НАТО требуется более мощная военная промышленность.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин. При этом каждый день потери ВСУ растут.

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