ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На борту пропавшего в Атлантике туристического батискафа находились 5 человек

19:13
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Туристов должны были доставить к обломкам "Титаника"

На борту туристического батискафа, пропавшего в районе крушения "Титаника", находились пять человек. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на береговую охрану Бостона.

Спуск туристов к обломкам "Титаника" организовала компания OceanGate Expedition. На ее сайте говорится, что спускаемый аппарат вмещает пять человек — это пилот и четверо туристов. Стоимость экспедиции составляет от 125 тысяч долларов с человека.

О пропаже туристического батискафа стало известно в понедельник. На месте ЧП развернуты поисково-спасательные работы.

"Титаник" затонул в Атлантическом океане в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В результате крушения погибли более 1500 человек. Обломки лайнера покоятся на глубине 3600 метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Батискаф
Батискаф
"Титаник"
"Титаник"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.