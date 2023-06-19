На борту пропавшего в Атлантике туристического батискафа находились 5 человек

Туристов должны были доставить к обломкам "Титаника"

На борту туристического батискафа, пропавшего в районе крушения "Титаника", находились пять человек. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на береговую охрану Бостона.

Спуск туристов к обломкам "Титаника" организовала компания OceanGate Expedition. На ее сайте говорится, что спускаемый аппарат вмещает пять человек — это пилот и четверо туристов. Стоимость экспедиции составляет от 125 тысяч долларов с человека.

О пропаже туристического батискафа стало известно в понедельник. На месте ЧП развернуты поисково-спасательные работы.

"Титаник" затонул в Атлантическом океане в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В результате крушения погибли более 1500 человек. Обломки лайнера покоятся на глубине 3600 метров.

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