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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву

19:28
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Страны НАТО до сих пор не поставили Украине часть обещанного вооружения

Российская Федерация запросила заседание Совета безопасности ООН по вопросу поставок оружия Украине. Заседание должно начаться 29 июня, в 22 часа, сообщил первый зампредставителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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"Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО против завершения украинского конфликта на российских условиях. При этом страны альянса до сих пор не поставили Киеву часть обещанного вооружения. Столтенберг признал, что арсеналы НАТО опустели и требуется срочно нарастить военное производство.

16 июня заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что ООН должна дать принципиальную оценку тому, что западные страны продолжают накачивать Киев вооружениями и военной техникой.

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