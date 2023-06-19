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На Украине хотят признать Белоруссию страной-агрессором

20:20
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Этот вопрос будет обсуждаться в Раде

Украинские парламентарии рассмотрят вопрос о признании Белоруссии страной-агрессором. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной раде.

"Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины", - заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин (цитата по РИА Новости).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский после начала спецоперации пытался наладить дипломатический контакт с Минском. При этом Лукашенко резко послал украинскую делегацию, которая предложила вести переговоры в Стамбуле.

Лукашенко также заявил, что решение о применении тактического ядерного оружия будет принято без колебаний в случае агрессии против Белоруссии. По его словам, "никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия".

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